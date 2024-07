Chiedevano il Reddito per conto terzi: 2 ai domiciliari a Bagnara Calabra

Falsificavano i documenti di alcuni cittadini per conto dei quali chiedevano il reddito di cittadinanza e, una volta ottenuto, si facevano consegnare la Postepay collegata al sussidio per utilizzarla in diversi esercizi commerciali. È avvenuto a Bagnara Calabra dove due persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. In sostanza, i due indagati, finiti ai domiciliari, avrebbero raggirato diversi concittadini oltre che l'ufficio dell'Inps di Reggio Calabria, per una somma complessiva di circa 80mila euro.