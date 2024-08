Manovrina, il M5s strappa 50 mila euro per la festa di Santa Lucia a Siracusa

Grazie ad un emendamento presentato da Carlo Gilistro, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, sono stati stanziati 50mila euro per sostenere l'organizzazione dei festeggiamenti della Patrona di Siracusa, Santa Lucia. “E' uno dei momenti più attesi dal capoluogo aretuseo, con decine di migliaia di presenze nella settimana dedicata. Arriveranno anche dalle comunità estere e dalle città italiane gemellate nel nome di Lucia. E quest'anno torneranno a Siracusa le spoglie mortali della Patrona, custodite solitamente a Venezia: un momento storico, dieci anni dopo l'ultima volta. Per assicurare la migliore cornice organizzativa possibile e per realizzare appuntamenti culturali, musicali e di spettacolo a corredo della principale festa siracusana, ho voluto assicurare questo importante supporto alla Deputazione della Cappella di Santa Lucia”, spiega Gilistro.

Non è l'unico segno di attenzione verso Siracusa che arriva dal deputato cinquestelle. Stanziati anche 250 per una prima e urgente manutenzione negli edifici che ospitano le scuole superiori ed altri 50mila euro per sostenere la partecipazione degli studenti del Liceo coreutico e musicale Gargallo di Siracusa a prestigiosi concorsi e saggi, nazionali ed internazionali, anche attraverso l'acquisto di attrezzature e strumenti musicali.

Con le precedenti Finanziarie regionali, Carlo Gilistro ha assicurato al Comune di Siracusa le risorse necessarie per il rifacimento della copertura del Palasport della Cittadella, per la realizzazione di spogliatoi per il tensostatico, per la creazione del primo parco giochi inclusivo (ancora non realizzato dal Comune di Siracusa che ha ricevuto da tempo le somme). Insieme al deputato regionale Spada e con il supporto di tutti i colleghi siracusani (Carta, Gennuso e Auteri) ha ottenuto in Ars l'impegno del governo a stanziare risorse per rimborsare le famiglie e le imprese siracusane che hanno subito danni in occasione dei rovinosi incendi del luglio 2023, dopo che la provincia di Siracusa era stata esclusa dalla liste dei territori che avevano diritto ai risarcimenti. “Con la manovra di assestamento di ottobre prossimo, la Regione ha assunto formale impegno a stanziare un milione di euro per Siracusa”.