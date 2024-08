Prevenzione incendi, posizionate le vasche mobili a Pantelleria

Un altro importante progetto è stato realizzato a Pantelleria grazie al finanziamento ottenuto dall’Ente Parco Nazionale nell’ambito del programma "Parchi per il clima 2020" del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per progetti finalizzati all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla realizzazione di servizi e infrastrutture per la mobilità sostenibile, all'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e alla gestione forestale sostenibile.

Sono in fase di installazione le sei vasche mobili con capacità di 30mila litri per l’approvvigionamento idrico immediato in caso di incendio. Posizionate nei punti strategici a trecento metri dal livello del mare, le vasche consentono un’immediata disponibilità di acqua da parte di tutti i mezzi di soccorso, compresi i canadair, consentendo di intervenire anche nei punti più difficili da raggiungere.

La realizzazione del progetto è un nuovo passo concreto di prevenzione agli incendi che il Parco ha avviato con la sinergia del Comune e degli enti regionali. Le attività di posizionamento in corso realizzate dalle ditte locali incaricate di appalto vedono, infatti, la presenza del Dipartimento regionale di sviluppo rurale e territorio con gli operai forestali e gli operatori AIB; del corpo forestale regionale; mentre sarà di competenza dell’amministrazione comunale di Pantelleria la fornitura d’acqua.