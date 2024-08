Immigrazione, sbarco a Pozzallo, giunte 21 persone

Sbarco di migranti a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove sono giunte 21 persone tratte in salvo dalla nave ONG Louse Michel. Le operazioni di sbarco sono terminate stamattina, fa sapere il sindaco Roberto Ammatuna: "I 21 migranti sono tutti uomini, di cui 19 bengalesi e due egiziani. Un ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di Modica per febbre da probabile infezione al ginocchio. Subito dopo lo sbarco, tutti i migranti sono stati accompagnati nell'hotspot portuale.

Con questo sbarco i migranti attualmente ospitati nella struttura portuale e in quella della zona retroportuale ammontano a 296".