Lagalla: Palermo ricorda sacrificio coniugi Agostino

"Palermo ricorda oggi il sacrificio dell'agente della Polizia di Stato Antonino Agostino, ucciso 35 anni fa dalla mafia insieme alla moglie Ida Castelluccio. Agostino ha operato con coraggio nella caccia ai latitanti, diventando testimone della lotta alla criminalità organizzata. Ma troppe ombre restano ancora attorno a questo omicidio. Per oltre trent'anni Vincenzo Agostino, il padre dell'agente scomparso lo scorso aprile, ha portato avanti una lotta di impegno sociale per fare luce sull'attentato al figlio ed è anche per onorare la sua memoria che le istituzioni devono proseguire la propria azione per dare piena verità sulla strage del 5 agosto del 1989".

Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.