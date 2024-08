Gangi, successo per lo spettacolo "il suono oltre le barriere"

Un pubblico delle grandi occasioni ha accolto, venerdì sera, in piazza del Popolo a Gangi lo spettacolo “Il suono oltre le Barriere”. Una performance teatrale e musicale che ha visto come protagonisti persone con esigenze speciali. L’evento è stato promosso dall’Associazione Dimensione Uomo assieme al Comune di Gangi: “Mi sento di ringraziare l’associazione Dimensione Uomo, le famiglie e i ragazzi speciali - afferma il sindaco Giuseppe Ferrarello – grazie anche ai tanti volontari e all’equipe che hanno supportato i disabili, l’inclusione sociale è una delle missioni della mia amministrazione e per questo abbiamo voluto inserire l’evento all’interno del cartellone delle manifestazioni estive, insomma un’estate per tutti”.