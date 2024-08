Il Palermo cede Damiani alla Ternana e tratta per il ritorno di Valerio Verre

Il Palermo prepara, nel centro sportivo di Veronello, il debutto ufficiale stagionale, in Coppa Italia, in programma domenica alle 18.30 sul campo del Parma. Morgan De Sanctis, direttore sportivo rosanero, continua a essere molto attivo sul mercato per garantire un organico equilibrato e numericamente valido al tecnico Alessio Dionisi. De Sanctis ha definito la cessione del centrocampista Samuele Damiani, classe 1998, in Lega Pro, alla Ternana, che ha battuto la concorrenza di Pescara e Foggia .In entrata il ds del Palermo ha avviato i contatti con l'entourage di Valerio Verre, svincolato dopo l'ultima stagione alla Sampdoria. Per Verre si tratterebbe del terzo ritorno al Palermo, dopo il 2013/2014, stagione culminata nella promozione in serie A, e dopo l'esperienza nel 2022/23.