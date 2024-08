Ragusa, Don Gesualdo in scena nella notte di San Lorenzo tra le campagne

La notte di San Lorenzo offrirà un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro e della cultura italiana: la rappresentazione di Don Gesualdo, che si terrà in esclusiva a Ragusa, nella suggestiva tenuta di Spazio 87, situata in Via Prof. Carmelo Pisana 9. Questo evento, prodotto da Verga 100 e Dreamworld Pictures in collaborazione con Germano Martorana, veterano nel mondo dello spettacolo, rappresenta l'ultima tappa di un tour italiano di grande successo, che ha visto l'opera trionfare in numerose città del Paese. A partire da ottobre, lo spettacolo sarà portato sui palcoscenici di teatri esteri, proseguendo così il suo percorso di successo internazionale. Questo evento porterà il celebre dramma di Giovanni Verga tra le campagne, in un contesto che richiama e amplifica l’essenza dell’opera, restituendola alle sue origini più profonde con il desiderio di riportare in vita le atmosfere della Sicilia rurale ottocentesca, che Verga ha saputo ritrarre con realismo e intensità. La regia di Lorenzo Muscoso porta in scena il vissuto del protagonista interpretato da Alessandro Sparacino, nel racconto del rapporto conflittuale avuto con le donne della sua vita e in particolare la figlia Isabella (Rita Abela). Il tutto accompagnato dalle sonorità esotiche di Riccardo Gerbino, in un adattamento che integra armoniosamente l’ambiente naturale con la messa in scena. Per info : www.verga100.it