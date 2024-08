Siracusa, volanti in azione arrestati due cinquantenni per rapina ed evasione dai domiciliari

Agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un uomo di 50 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di rapina. In specie, nella mattinata di ieri, il cinquantenne veniva bloccato da un equipaggio delle Volanti dopo che lo stesso aveva perpetrato una rapina in un supermercato di Viale Santa Panagia. Insolita la dinamica della rapina. L’uomo, dopo essersi introdotto nel supermercato, si impossessava di alcune bottiglie di olio e cercava di allontanarsi. Il furto non sfuggiva agli occhi di un dipendente che bloccava il ladro dopo le casse ma, quest’ultimo, per tutta risposta, usciva dalla tasca un oggetto acuminato con il quale minacciava il dipendente, guadagnandosi la fuga. Poco dopo, il rapinatore veniva intercettato dalla “volante” e definitivamente fermato. I Poliziotti rinvenivano nello zaino del cinquantenne cinque bottiglie di Olio Extravergine di Oliva e un cacciavite. L’arrestato, dopo le incombenze di legge, veniva condotto in carcere. Inoltre, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un altro uomo di 50 anni per il reato di evasione. In specie, il cinquantenne, un'ora prima dell’arresto avvenuto a Siracusa, era stato sottoposto, dai Poliziotti del Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo, al regime degli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare personale, emessa dalla locale Autorità Giudiziaria, nel suo domicilio di Priolo Gargallo. Insofferente a tale misura, l’arrestato evadeva dai domiciliari e veniva bloccato dalle Volanti a Siracusa.