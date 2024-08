Tragedia sulla Palermo - Messina, morta coppia di coniugi in un incidente

E' di due morti e di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sull'autostrada Messina Palermo all'altezza di Brolo nel Messinese.

Le vittime sarebbero marito e moglie che viaggiavano su un'auto con i loro figli piccoli di 1 e 5 anni che hanno riportato solo ferite lievi. Sono stati portati all'ospedale di Patti.

L'incidente si e' verificato nei pressi dello svincolo di Brolo, in direzione di marcia Palermo. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, probabilmente si tratta di un incidente autonomo.

La famiglia, residente a Roma, lui e' originario di Sant'Agata Militello viaggiava a bordo Nissan Qashqai. A seguito dell'incidente e' stato necessaria istituire l'uscita allo svincolo di Patti.

Le vittime erano in viaggio verso Torrenova, Salvatore Caleca 43 anni il prossimo 22 agosto e la moglie Michela Bucci, di 40. Erano partiti da Roma, dove vivevano, per raggiungere la Sicilia. Qui li attendevano familiari e amici, per trascorrere le vacanze estive.