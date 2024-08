Modica, Poidomani (PD): nella nuova società partecipata GESCO vecchi difetti

La nuova società GESCO (Gestione Servizi della Contea), nata dalla vecchia SpM (Servizi per Modica) e interamente partecipata dal Comune, nel mirino del segretario cittadino del Partito Democratico, Salvatore Poidomani. La GESCO nasce dalla trasformazione dell’Acque e Depurazioni, attraverso una modifica statutaria e si occupa di servizi comunali come la pulizia, le piccole manutenzioni, i servizi di custodia e la segnaletica. E' attiva dal 22 aprile scorso ma, stando a quanto afferma il segretario DEM, avrebbe ereditato vecchi abusi e sprechi, mentre continuerebbe a decidere tutto l'onorevole Ignazio Abbate. "Il sopruso - afferma Poidomani - è dato dal fatto che , nonostante le reiterate e pubbliche richieste, il nuovo amministratore si rifiuta di dichiarare a quanto ammonta il suo compenso. L'amministratore, inoltre, avrebbe aumentato i costi di gestione nominando un coordinatore per svolgere un lavoro inutile che invece dovrebbe fare lui. Anche del compenso al nuovo dipendente non si sa nulla". Secondo il segretario cittadino del PD, inoltre, la vicenda non sarebbe stata attenzionata nè dal sindaco, Maria Monisteri, nè dall'assessore competente, Saro Viola,