Il coro pop -rock dei Saulo' S incassa gli applausi di Canicattini Bagni

Applausi a scena aperta ieri sera a Canicattini Bagni per i Saulo'S. Pubblico delle grandi occasioni nel Centro collinare per assistere alle esibizioni del Coro pop - rock che ha presentato i migliori brani dei gruppi stranieri e quelli italiani. In particolare Madonna e la rock star nazionale, Loredana Berte.

I Saulo 'S torneranno sul palco il prossimo 28 agosto a Palazzolo. Impegni anche a settembre a Sortino per la Festa di Santa Sofia. Concluderanno il loro tour siracusano con un concerto a Melilli.