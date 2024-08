Siracusa, sventato furto alla farmacia dell'Arenella: preso un ladro

Poco dopo la mezzanotte, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti, hanno arrestato un uomo di 26 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto, danneggiamento, ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso, in concorso con altre persone ancora in fase di identificazione.

In specie, i Poliziotti, in servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso una farmacia, sita in Contrada Arenella, per la segnalazione di ladri in azione.

Sul posto, gli agenti sorprendevano tre individui travisati che stavano forzando l’espositore della farmacia. Un ladro veniva bloccato mentre gli altri due riuscivano a fuggire a bordo di un’autovettura risultata rubata

Inoltre, gli uomini delle Volanti sequestravano un grimaldello utilizzato per forzare l’espositore, un cappellino ed una bandana utilizzata dal ladro per il travisamento del volto.

Al termine delle incombenze di legge, e su disposizione dell’autorità Giudiziaria competente, l’arrestato veniva posto ai domiciliari.