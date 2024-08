Modica. Incarico professionale nella GESCO, Poidomani (PD): denuncia alla Corte dei Conti

Il segretario cittadino del Pd di Modica, Salvatore Poidomani, torna sulla questione dell’assunzione di un dirigente nella società a totale gestione municipale Ges.Co. (Gestione servizi della Contea) che ha assorbito la vecchia SpM, Servizi per Modica. Il segretario DEM si rivolge al sindaco, Maria Monisteri, e all'assessore, Saro Viola, ribadendo il fatto che non è possibile dare incarichi fiduciari nelle società partecipate. Pone, quindi, una serie di domande: è stata fatta una valutazione preventiva sull’effettiva utilità dell’incarico che si intende affidare? Possono mostrare alla città la relazione dalla quale si evince la necessità e l’urgenza di affidare un incarico esterno per un lavoro inutile? Sanno che il lavoro inutile è tra i compiti che dovrebbe svolgere l’amministratore? Quali criteri sono stati adottati per selezionare il soggetto cui affidare l’incarico fiduciario? È stato verificato che all’interno della società non vi siano dipendenti in possesso delle professionalità richieste? Si può conoscere la durata del contratto e il compenso che sarà erogato al coordinatore? Può la sindaca informare la città del compenso che viene riconosciuto all’amministratore?

Il PD – conclude Poidomani – stavolta non resterà inerte in caso di ulteriore silenzio della Sindaca e denuncerà il tutto alle autorità competenti, in primo luogo alla Corte dei Conti cui verranno inviati, altresì, gli atti relativi al trasferimento del personale dalla SPM alla GESCO, unitamente a quelli inerenti l’attuale incarico professionale".