Il Catania fa progressi e passa il turno di Coppa Italia: rinforzi in arrivo

La prima al Massimino premia il Catania con una vittoria ai rigori ai danni del Crotone. Il risultato positivo può dare una spinta al morale della squadra rossazzurra, ormai prossima all’esordio in campionato con la trasferta contro il Sorrento. Dal gruppo sono arrivati segnali positivi, sia dal punto di vista della tenuta fisica, in quanto non era facile condurre in porto la gara con l’aggiunta dei tempi supplementari, sia sul fronte mentale. Bene l'undici di Toscano a superare le criticità delle scorse settimane e i problemi sulla completezza dell’organico, obiettivo da perseguire fino all’ultimo giorno di mercato. Non è stata una passeggiata di salute, contro un avversario collaudato e valido. Il Catania ha centrato tutti i rigori dal dischetto. Ne ha fallito uno il Crotone e così sono i rossazzurri a passare il turno di Coppa Italia.

Intanto risolto il nodo fideiussione e una volta ceduto Andres Tello alla Salernitana, liberandosi il Catania di un ingaggio assai oneroso, il mercato in entrata torna protagonista. Domenica sera sono stati avvistati allo stadio “Angelo Massimino” sia il centravanti Adriano Montalto che il trequartista Kaleb Jimenez, rispettivamente in arrivo dalla Casertana e dalla Salernitana. Nelle prossime ore dovrebbero sbloccarsi anche le acquisizioni del diritto alle prestazioni sportive degli esterni Davide Guglielmotti (30 anni) e Gabriel Lunetta (27).

Su Guglielmotti, in particolare, aveva provato ad inserirsi il Padova ma la priorità del calciatore ex Lecco è sempre stata attribuita al Catania. Non ci saranno sorprese, il giocatore verrà messo sotto contratto dal club rossazzurro e dovrebbe seguirlo lo stesso Lunetta. Previsti nei prossimi giorni ulteriori innesti, che passeranno anche da nuove cessioni da perfezionare.