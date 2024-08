Convention Dem a Chicago, gli Obama tirano la volata a Kamala Harris

Barack e Michelle Obama infiammano la convention democratica di Chicago e lanciano la Harris. "Yes, she can", afferma l'ex presidente Usa rinnovando il suo storico motto. "Sta tornando la speranza", dice l'ex first lady. La campagna della vice presidente ha raccolto 500 milioni di dollari da quando Biden ha lasciato la corsa alla Casa Bianca. "Kamala è una guerriera gioiosa", afferma suo marito.

"Kamala Harris è più che pronta a diventare presidente: è la più qualificata e quella che ha più dignità", ha detto Michelle Obama alla convention.

Barack Obama ha rispolverato il suo storico motto 'yes we can' e lo ha dedicato a Kamala Harris."Donald Trump non fa che lamentarsi dei suoi problemi, inventare folli teorie cospirazioniste ed essere ossessionati dalle dimensioni delle folle", ha poi affermato Obama.

E quando la folla ha risposto con i 'buuu, l'ex presidente Usa ha replicato: "Non fate buuu, votate.

Trump assicura di essere pronto a valutare un ruolo nel suo governo per Robert KennedyJr. E "pronto a servire" si dice Musk, dopo l'offerta del tycoon rivolta anche all'ad di Tesla e proprietario di X.