Rosolini, una nuova avventura per la 'Futura': scuola calcio per i bambini da 4 a 12 anni

Domani alle 18 a "La Pinetina " di Rosolini, inizia l’avventura della scuola calcio “Futura” con un Open Day rivolto ai bambini e le bambine di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

L’obiettivo della scuola calcio “Futura” del patron Daniele Giurato, è quello riportare in campo la stessa passione del passato con l'obiettivo del gioco. Qui, il calcio non è solo uno sport, ma un’opportunità per imparare valori fondamentali come il rispetto per gli avversari, per i compagni di squadra, per gli istruttori e per le strutture che ci accolgono.

In un ambiente sereno e senza pressioni, i nostri piccoli atleti potranno crescere e imparare, concentrandosi solo sulla gioia di giocare e di essere felici. Per noi, la felicità dei bambini è al centro di ogni attività.

Non perdere questa opportunità di entrare a far parte della famiglia “Futura”. Vi aspettiamo per un pomeriggio di gioco, sorrisi e scoperta, pronti a iniziare un nuovo capitolo di divertimento e crescita insieme!.

Gli allievi della Futura verranno seguiti da tre tecnici: Raffaele Gambuzza, Marcellino Spadaro e Fabio Milazzo. già bandiera granata del Rosolini e con una laurea in scienze motorie. Open day a parte i bambini si alleneranno tra il PalaTricomi ed lo stadio comunale, 'Consales'.