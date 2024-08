Atti persecutori, in 2 mesi undici ammonimenti del questore di Siracusa

Nei mesi estivi di Luglio ed Agosto, tramite attività istruttoria della Divisione Anticrimine di Siracusa. il Questore Roberto Pellicone ha emesso 11 Ammonimenti nei confronti di soggetti autori di violenza o atti persecutori nei confronti di donne.

Sempre più donne si rivolgono con fiducia alla Polizia di Stato grazie anche alla massiccia campagna d’informazione messa in atto con le iniziative come il progetto “Questo non è amore”, che induce a richiedere per tempo la misura dell’ammonimento a seguito della cui applicazione si è rivelato un abbattimento della recidiva.

Si coglie l’occasione per sottolineare, ancora una volta, che la denuncia o la richiesta di ammonimento sono gli unici strumenti validi per affrontare il fenomeno della violenza di genere che si manifesta in modo esplicito ma a volte assume forme celate.