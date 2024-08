Riprese le ricerche nel mare di Porticello: resta l'ultima dispersa del naufragio

Sono riprese le ricerche per cercare l'ultima dispersa del naufragio del veliero Bayesian affondatonel mare di Porticello (Palermo). I sub si stanno preparando per immergersi nello scafo per cercare Hannah Lynch, la figlia diciottenne del magnate inglese scomparsa durante il naufragio dell'imbarcazione avvenuto lunedì scorso. Fino ad ora sono stati recuperati sei cadaveri rimasti intrappolati dentro lo scafo della barca a vela. A parte quello del cuoco, trovato fuori dallo scafo, i cinque corpi sono stati ritrovati fuori dalle cabine, in una zona della nave che si è allagata per ultima poco prima di inabissarsi. Segno dello strenuo tentativo di cercare una via di fuga dall'imbarcazione. E' un lavoro "molto complesso", continuano a ripetere i vigili del fuoco. I sub hanno riportato a riva i corpi del magnate Lynch, del presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, di sua moglie Judith, del legale di Lynch, Chris Morvillo e della moglie Nada, designer di gioielli. Oltre al cuoco di bordo, Recaldo Thomas, ritrovato il primo giorno.

Sul fronte dell'inchiesta, i magistrati della Procura di Termini Imerese (Palermo), che indagano sul Bayesian avvenuto all'alba di lunedì, sono al lavoro sulle immagini dello scafo a 50 metri di profondità. Il veliero è appoggiato sul fianco destro, dopo essere affondato di prua, come hanno raccontato i testimoni e i superstiti agli investigatori. I magistrati, che coordinano la Guardia costiera, stanno cercando di capire cosa ha provocato l'affondamento del lussuoso yacht, lungo 56 metri, e considerato un 'gioiello' della marineria. Investigatori al lavoro su una eventuale catena di errori umani che sarebbero stati fatti durante i 16 minuti dal momento in cui la barca ha 'scarrocciato' fino all'affondamento. Tra oggi e domani saranno disposte le autopsie sui 6 corpi ritrovati finora.