Coppa Italia, domenica il Siracusa al 'De Simone' debutta con la Sancataldese

Il Siracusa domenica debutta in Coppa Italia, affrontando al 'Nicola De Simone' nel turno preliminare la Sancataldese. La squadra affidata per la stagione di serie D, a Marco Turati, già portacolori del club azzurro, mostrerà il volto del nuovo asset della compagine. Il tecnico domani terrà la consueta conferenza stampa del pre partita Il fischio d'inizio è per le 17. Non manca però qualche malumore tra gli sportivi per il costo dei biglietti. Per la Tribuna vip (poltroncine) il ticket costerà 50 euro. Venti euro per la tribuna laterale 'Siringo' e 15 euro in gradinata Imbesi. Le curve, sia la 'Anna' che quella riservata agli ospiti 8 euro. Prelazione per i posti a coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento.