A Sant'Alfio la 42esima edizione del 'Castagno dei100 cavalli': tra i premiati Analfino

È tutto pronto a Sant’Alfio per la 42ª Targa d'Argento "Castagno dei 100 Cavalli" un riconoscimento che celebra l'eccellenza in vari ambiti, personalità che si sono distinte per cultura, politica, sport, giornalismo, sociale, spettacolo, tenendo alto in Italia e nel mondo il logo della sicilianità contribuendo a valorizzare turisticamente il paese di Sant’Alfio. “Questo il nostro obiettivo - afferma il sindaco Alfio La Spina, un premio che cerchiamo di rinnovare ogni anno, facendo apprezzare le peculiarità del nostro territorio ai premiati e non solo. Il riconoscimento intitolato al simbolo universalmente identificato del nostro Comune: il Castagno dei Cento Cavalli, l’albero più antico e più grande d’Europa, patrimonio Unesco”.

“Siamo particolarmente soddisfatti della realizzazione di questa edizione, frutto del lavoro sinergico tra pro loco e amministrazione comunale” queste le parole dell’assessore allo sport, turismo e spettacolo Fabio Salanitri.

“La collaborazione tra soggetti istituzionali che operano nel territorio costituisce un valore aggiunto per l’iniziativa che, anche quest’anno, garantirà un notevole livello artistico e di pubblico” conclude Antonio Trovato presidente della Pro Loco di Sant’Alfio. Tra i premiati di quest’anno: Roberto Gueli, vice direttore della Tgr Rai, Francesco Moser, il comico Roberto Lipari ed il musicista Lello Analfino.

L’appuntamento è per domenica 25 agosto alle ore 21 nella splendida cornice della piazza Duomo di Sant’Alfio. Presentano: Adriana Volpe e Ruggero Sardo.