Comiso, l'addio al giovane cameriere morto in un incidente stradale

Ultimo saluto, a Comiso, questa mattina, a Rosario Pace, il cameriere di 26 anni morto nell'incidente stradale del 18 agosto scorso sulla Comiso-Santa Croce. I funerali sono stati celebrati nella basilica di Maria Santissima Annunziata. Ad accompagnare il feretro, i parenti, gli amici e tutti i colleghi operanti nel mondo della ristorazione, sia di Vittoria che di Comiso. A celebrare la funzione don Gino Alessi. Presenti al rito funebre anche il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e l’assessore Giuseppe Alfano. Lacrime e rabbia per un'altra vittima immolata sulla strada.

“In circostanze come queste – ha detto il parroco don Gino Alessi – le parole servono a ben poco. Non si riesce ad esprimere tutta la sofferenza che portiamo dentro. In forza della nostra fede noi siamo qui e la nostra fede è la risposta a tutti i nostri interrogativi".