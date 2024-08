Il Siracusa Calcio si presenta alla città: il ponte di Santa Lucia si illumina d'azzurro

La nuova illuminazione del ponte Santa Lucia, il collegamento tra via Malta e l’isolotto di Ortigia la cui manutenzione straordinaria è stata completata in questi giorni, sarà accesa, da stasera fino a sabato, per la prima volta e sarà di colore azzurro. Una scelta del sindaco di Siracusa Francesco Italia per salutare la presentazione ufficiale della squadra del Siracusa Calcio che si accinge ad affrontare la nuova stagione nel campionato di serie D. Per il momento è solo entusiamo ed. anche folclore, perchè dovrà essere il campoa stabilire di che pasta è fatto questo Siracusa

La presentazione della squadra guidata da Marco Turati dal palco della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale” che per tutta la settimana andrà in onda da riva Nazario Sauro, davanti all’ingresso dell’Ortea Palace.

Il presidente del Siracusa Calcio, Alessandro Ricci, la dirigenza e una delegazione della squadra savranno la loro finestra mediatica di Sky Sport – condotta da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e da Fayna – che proprio nella settimana clou del calciomercato approda a Siracusa grazie alla collaborazione tra Comune, Siracusa Calcio e Ortea Palace.

Stasera alcune centinaia di tifosi con bandiere e striscioni hanno fatto sentire il loro affetto alla squadra, che è formazione che milita in serie D.