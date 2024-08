Catania, il III Municipio chiede la rimozione dei blocchi al Tondo Gioieni

Settembre è ormai alle porte e questo vuol dire la fine delle vacanze estive e la riapertura degli uffici e delle attività commerciali. Per queste ragioni la presidente del III municipio di Catania Maria Spampinato chiede al Sindaco di Catania, Enzo Trantino, e all’assessore alla Viabilità di attivare tutti i provvedimenti necessari a garantire una mobilità cittadina scorrevole in un territorio caratterizzato dal forte pendolarismo come quello di “Borgo-Sanzio”. A questo proposito va attenzionato il Tondo Gioeni ma soprattutto la strategica arteria via Caronda. Una strada che unisce la circonvallazione con via Etnea e piazza Lincoln. Qui da circa un anno è attivo un tavolo di dialogo con i commercianti della zona volto a tentare di riaprire al traffico la corsia nella zona nord di via che immette sulla circonvallazione. “Anche con l’inizio del nuovo anno scolastico- dichiara Maria Spampinato- le giornate saranno caratterizzate dal traffico intenso e dalle code. In questi ultimi mesi ho ascoltato le segnalazioni di commercianti e residenti ed avevo avanzato la proposta, firmata da tutti i consiglieri del III municipio, di rimuovere i blocchi di cemento per un periodo di prova di 60 giorni circa. In questo modo ci sarebbe un ampliamento del tratto di strada con la conseguente possibilità di immettersi direttamente sul viale Odorico da Pordenone. In termini di viabilità e di vivibilità si avrebbe un miglioramento evidente a pochi passi dal principale snodo di Catania qual è il Tondo Gioeni. Ad oggi però la proposta non è stata ancora accolta dall’amministrazione centrale”.