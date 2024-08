Nuovo ufficiale dei carabinieri al Comando di Ragusa

È già in servizio un nuovo Ufficiale giunto all’inizio di questa settimana alle dipendenze del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa. Il Tenente Mario Andreozzi ha assunto, da oggi, l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa, subentrando al Tenente Luca Manganiello che, dopo un biennio di intenso e proficuo lavoro nel capoluogo ibleo, dove si è distinto in complesse e apprezzate operazioni di servizio, è stato destinato al Comando di una Sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia.

Il Tenente Mario Andreozzi, campano d’origine, dopo aver frequentato il 198° Corso dell’Accademia Militare a Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, ove ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, è stato assegnato alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, reparto di istruzione presso il quale ha ricoperto per tre anni l’incarico di Comandante di Plotone dedicandosi alla formazione degli Allievi Carabinieri.