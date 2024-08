Marina di Ragusa, serata danzante abusiva: una denuncia

I poliziotti della Squadra Ammnistrativa della Questura di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà il titolare di uno stabilimento balneare situato sul lungomare di Marina di Ragusa, per aver organizzato una serata danzante nello stabilimento malgrado fosse sprovvisto della licenza di Pubblica Sicurezza e per non aver ottemperato alle prescrizioni imposte dalla diffida del Questore. Il titolare dello stabilimento balneare è stato inoltre destinatario dell’Ordine di Cessazione dell’attività abusiva e della diffida all’osservanza del provvedimento del Questore.