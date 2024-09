Legacoop agroalimentare: " Il G7 di Siracusa è una vetrina unica"

Uno spazio di 75 metri quadrati allestito in un palazzo storico di Ortigia per presentare e degustare la produzione made in Italy che nasce dalle filiere della cooperazione. Lo fa sapere Legacoop Agroalimentare che parteciperà al G7 Agricoltura e Pesca in programma dal 21 al 29 Settembre a Siracusa. "E' un'importante occasione per promuovere il sistema cooperativo dell'agroalimentare e della pesca, per valorizzare le eccellenze della cooperazione e per sostenere le nostre cooperative associate", fa sapere il presidente di Legacoop Agroalimentare, Cristian Maretti che, insieme a Legacoop Sicilia prenderanno parte alle iniziative collaterali all'evento.Un appuntamento decisivo e significativo per fare conoscere al mondo la filiera agricola cooperativa e le eccellenze della cooperazione, sottolinea Filippo Parrino presidente Legacoop Sicilia, "in particolare la cooperazione siciliana caratterizzata da storie di riscatto, resilienza, qualità e sostenibilità e di rispetto per l'ambiente, storie che meritano di essere raccontate e conosciute e indubbiamente il G7 rappresenta la vetrina migliore". Nello spazio di Ortigia, le 18 cooperative siciliane e nazionali in rappresentanza dell'intera filiera del comparto agroalimentare faranno degustare i vini, apprezzare la qualità dell'olio oltre a far conoscere le realtà cooperative che operano nel settore lattiero caseario, in quello cerealicolo e dell'apicultura, della zootecnia e della pesca.