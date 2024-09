Pozzallo, è morto a 74 anni l'ex assessore ai Lavori Pubblici Pinuccio Amore

Pozzallo piange la scomparsa, a 74 anni, di Pinuccio Amore, insegnante, preside, ex assessore della Giunta comunale guidata dal sindaco Peppe Sulsenti. Un male incurabile lo ha portato via da familiari e amici che lo rimpiangono come uomo onesto, preciso, sempre col sorriso. Nel suo passato da assessore, la soluzione della vicenda del cosiddetto “tubo a mare di Maganuco”. L’ex sindaco Sulsenti e l’ex vicesindaco Attilio Sigona rimpiangono il collega assessore ai Lavori Pubblici, attivo e anima critica dell’Amministrazione comunale degli anni 2007-2012, che portò a termine i lavori del depuratore di Pozzallo seguendo le opere con passione e pervicacia e lo additano alla cittadinanza come esempio fulgido di operatività amministrativa, come uomo del fare prima che del dire”. Pinuccio Amore lascia la moglie, Maria Grazie e i figli, Valentina e Tony. I funerali saranno celebrati giovedì 5, alle 10, nella chiesa Madonna del Rosario, a Pozzallo. Ai familiari le condoglianze di Nuovo Sud.