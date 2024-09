Dorme in piazza a Floridia da una settimana: non accetta un Istituto

Il Comune di Floridia si trova ad affrontare un caso umano. Un uomo, G.D.S., 73 anni da una settimana dorme su una sedia di un bar di piazza Umberto I°: la storia di quest'uomo è drammatica e se ne stanno occupando i servizi sociali del Comune. Prima di finire sotto le stelle, G.D.S. era ospitato in un locale della parrocchia di Sant'Anna in via Roma. Cosa è accaduto tra la parrocchia e l'uomo non è dato sapere. Ma il Comune non lo ha abbandonato e dopo vari tentativi gli ha trovato un posto in un Istituto per passare la notte. Ma lui non vuole proprio saperne. Anche stanotte il suo letto sarà la sedia del bar, ma la situazione dovrà definirsi entro sabato quando in piazza si svolgerà la notte bianca.