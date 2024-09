Priolo, il consiglio comunale approva le variazioni di Bilancio: più servizi per i cittadini

Si è riunito ieri sera il Consiglio comunale di Priolo. Il civico consesso ha approvato le variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 con 13 voti favorevoli e un solo astenuto, il consigliere Mariangela Musumeci.

"Con l'approvazione delle variazioni - afferma il vice sindaco e assessore al Bilancio Maria Grazia Pulvirenti - sarà possibile garantire attività e servizi rivolti ai cittadini. Ringrazio l'ufficio preposto e i consiglieri comunali che hanno reso possibile l'approvazione delle variazioni".

Nel corso della seduta è stato anche approvato, con l'astensione del gruppo MPA e il voto contrario del consigliere Musumeci, il regolamento per l'assegnazione di contributi per la manutenzione delle facciate dei fabbricati di tipo residenziale nelle Z.T.O. A, B e B1.

Il Consiglio comunale si è chiuso con la relazione del sindaco Pippo Gianni sull'attività svolta dall'Amministrazione comunale nel periodo 1 giugno/31 dicembre 2023.