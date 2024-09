Matrimonio col sangue ad Aragona, un morto e 5 feriti in un incidente

Una 26enne di Agrigento e' morta per i traumi riportati nell'incidente avvenuto questa notte alla periferia di Aragona. La vittima si chiamava Martina Frequente. A scontrarsi frontalmente, secondo la prima ricostruzione, una Fiat Grande Punto e una Audi. Altre cinque persone sono rimaste ferite, di cui quattro in codice giallo e un'altra in codice rosso. La vittima viaggiava insieme ai genitori e al fidanzato e stava rientrando a casa dopo avere partecipato a una festa di matrimonio. L'utilitaria guidata dal padre si e' schiantata con una Audi a bordo della quale c'era una coppia originaria del Messinese, in vacanza nell'Agrigentino. La vittima era seduta nel sedile posteriore.