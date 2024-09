Torrente esonda a Bergamo e si trascina le auto in sosta

La perturbazione che ha già interessato le regioni del Nord e parte di quelle centrali si muove verso il Sud, portando temporali.

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Previsti temporali su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste anche grandinate e forti raffiche di vento. Allerta arancione sull'intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise. Allerta gialla in 17 regioni da Nord a Sud.

Torrente esonda a Bergamo e la corrente trascina via le auto

Disagi per il maltempo a Bergamo: nella notte è esondato il torrente Morla, allagando diverse strade in città, tra cui soprattutto via Baioni, dove la carreggiata è diventata un fiume e alcune vetture posteggiate sono state trascinate via dalla corrente. La strada è rimasta chiusa fino alle 9 e poi riaperta. Allagate anche via Borgo Palazzo e via Ghirardelli, oltre al quartiere di Monterosso dove alcuni negozi sono rimasti senza corrente. Problemi anche in altre zone della Bergamasca, tra cui soprattutto le valli. Code e rallentamenti si registrano un pò ovunque: in valle Brembana, val Cavallina, valle Seriana, ma anche sulla Villa d'Almè-Dalmine per l'allagamento del sottopasso all'altezza di Valbrembo. Non risultano persone ferite. Le chiamate ai vigili del fuoco sono state nella notte un centinaio.