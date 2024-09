Avola, al via la realizzazione di nuovi parcheggi: serviranno le scuole

Al via ad Avola la realizzazione di nuovi parcheggi che serviranno sia le scuole, come l’Istituto Majorana e l’asilo nido comunale Baden Pawell, sia il centro storico, migliorando la fruibilità per residenti, strutture e attività commerciali. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rossana Cannata, continua a lavorare senza sosta per migliorare la vivibilità della città attraverso importanti interventi di riqualificazione urbana. "Ogni giorno - le parole del sindaco Cannata - ci impegniamo per riorganizzare gli spazi e valorizzare le aree della nostra città”. Questi lavori si aggiungono a una serie di interventi recentemente avviati dall’amministrazione. Tra questi, i recenti lavori di riqualificazione del quartiere Qualleci Chiesa Carmine, la riqualificazione in essere dell’area giochi di piazza Crispi Cappuccini e in fase di realizzazione di piazza Alda Merini-Stretto di Carcellita, il porticciolo di Falaride, la nuova piazza Di Matteo del piano del bosco, il rifacimento del manto e l’illuminazione delle contrade Mammanelli, Petrara e Santa Venericchia, l’apertura di tutti i centri di cottura mensa nelle scuole con i nuovi arredi e allestimenti, nuove palestre con attrezzature sportive in tutti gli Istituti scolastici. A ciò si aggiunge la realizzazione dei locali comunali con il capannone per i maestri carristi del Carnevale storico Avolese, l’apertura del nuovo asilo nido comunale “Adelia Cagliola”, servizi aggiuntivi e iniziative di sostegno e assistenza disabili con implementazione del centro minori e centro anziani, l’apertura del sentiero scala cruci della Riserva Cavagrande del Cassibile, la riqualificazione della piazza della Pace Baden Pawell con la street art e la Piazza Bonincontro della stazione con la collocazione di panchine e canestri, la riqualificazione della piazza don Minzoni e ancora l’avvio dei lavori di salvaguardia delle coste contro l’erosione e il ripascimento delle spiagge, oltre all'avvio dei lavori della strada di collegamento Cicirata, Zuccara, l’acquisizione del pozzo di Avola antica e tanto altro. “Con la mia amministrazione – conclude il sindaco Cannata – portiamo avanti interventi su strutture e aree esterne che riteniamo strategici, contenitori di formazione ma anche di socialità, aggregazione e inclusione, nell’ottica di valorizzazione dei quartieri coinvolti. Questi progetti sono parte di una visione più ampia per il futuro di Avola, che mira a rendere la città non solo più vivibile, ma anche più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini, dal centro alle periferie".