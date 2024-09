Crolla vecchio edificio ad Acireale, chiusa via Galatea

Si comunica che a causa del crollo di parte di un vecchio edificio, è temporaneamente chiuso al traffico il primo tratto di via Galatea, a partire dall’incrocio con la Chiesa Santa Maria del Monte Carmelo fino all'incrocio con via Sciuti.

“A causa del possibile distacco o crollo di parti di un vecchio edificio sito in Via Galatea siamo costretti a chiudere parte della via sino alla messa in sicurezza della strada, che comporterà sicuramente una demolizione controllata delle parti ammalorate che potrebbero cedere e creare danni a persone o cose. Cercheremo di riaprire l’arteria stradale prima possibile, consiglio ai cittadini di utilizzare per le prossime ore la SS114”, dichiara il sindaco Roberto Barbagallo.

I vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell’immobile e della zona. Sul posto è presente la polizia locale per gestire il traffico veicolare e per tutelare la sicurezza dei cittadini.