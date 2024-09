Il Catania aspetta al 'Massimino' il Picerno: sabato sera è sfida al vertice

La quarta giornata di serie C prende il via domani e si torna a giocare dal venerdì al lunedì. Nel girone C non ci sono squadre a punteggio pieno ma a quota 7 sono in 4. Solo una godeva dei favori dei pronostici ed è il Catania, protagonista di un ottimo avvio di stagione nonostante le tante difficoltà. La cura Toscano in casa etnea si sente e a Biella contro la Juve Next Gen sono arrivati tre punti preziosi; i rossazzurri ricevono al Massimino l'Az Picerno (sabato, ore 20.45), avversario scomodo che ha gli stessi punti in classifica conquistati contro squadre importanti e che si esalta proprio nelle sfide più difficili. A quota 7 c'è anche l'Audace Cerignola, altra formazione partita con il piede giusto; i pugliesi sono attesi dal match casalingo contro il Giugliano (domenica, ore 20.45).

Bene anche il Sorrento che arriva da due vittorie consecutive e giocherà in casa del Potenza (domani, ore 20.45). Il Benevento di Gaetano Auteri si è riscattato dopo lo stop di Catania vincendo la seconda partita su due tra le mura amiche; i campani sono chiamati alla trasferta contro il Team Altamura (domenica, ore 20.45). Il Monopoli ha già vinto due volte in trasferta, anche se ha perso in casa e contro la Juve di Montero (sabato, ore 18.30) cercherà di far bene anche davanti al proprio pubblico. Il successo a Crotone ha fatto conquistare a Totò Aronica la panchina del Trapani (subentrato a Torrisi) con l'ambizioso patron Antonini che chiede apertamente la promozione; il terzo impegno in trasferta su quattro sarà in casa del Taranto (venerdì, ore 20.45) che ha un solo punto e non è una sorpresa. Chi insegue ancora il primo successo è l'Avellino, altra seria candidata al successo finale;

gli irpini sono attesi dal derby sul terreno della Cavese (domenica, ore 20.45) e sarà probabilmente decisiva per mister Pazienza. Non ha ancora vinto neppure il Crotone che giocherà ancora allo "Scida" contro il Messina (sabato, ore 18.30). In programma anche il derby campano Casertana-Turris (sabato, ore 20.45).

(Nella foto Filippo D'Andrea del Catania)