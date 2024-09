Meloni con Starmer: 'Soluzioni nuove sui migranti e l'Ucraina'

"Siamo anche d'accordo sul fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove" per la gestione dei migranti, "abbiamo parlato del protocollo Italia-Albania su cui il governo britannico ha molta attenzione, abbiamo offerto elementi per comprendere meglio questo meccanismo".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni con il primo ministro Keir Starmer.

"Siamo d'accordo che la prima cosa da fare è intensificare la lotta al traffico i esseri umani unendo molto più gli sforzi di sicurezza, di cooperazione tra forze di polizia e servizi di intelligence, puntando al cuore di questo traffico: follow the money, come avrebbero detto due grandi giudici antimafia Falcone e Borsellino", ha detto la premier.

"Stiamo lavorando a questo progetto con estrema serietà, richiederà ancora qualche settimana perché sia perfetto, avrei preferito che iniziasse prima ma abbiamo gli occhi del mondo puntati su questa iniziativa se serve qualche giorno in più non mi dispiace", ha risposto così Meloni a una domanda al termine dell'incontro con il primo ministro britannico. "Il modello che il governo italiano ha immaginato di centri per processare le richieste di asilo sotto giurisdizione italiana ed europea in un Paese straniero non era stato sperimentato, se funziona e io credo funzioni tutti capiscono che c'è una chiave di volta anche per l'elemento di deterrenza ad affidarsi ai criminali".

"Grazie per la tua forte leadership in particolare sull'Ucraina", ha detto il primo ministro britannico rivolgendosi a Giorgia Meloni sul dossier ucraino "lavoreremo insieme fianco a fianco per tutto il tempo necessario".

3Starmer ha confermato 485 milioni di sterline di investimenti nella difesa del Regno Unito, nella crescita pulita e nell'innovazione da parte di due aziende italiane, Leonardo e Marcegaglia.