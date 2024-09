Sbarchi con i barchini, arrivati 115 migranti a Lampedusa

Novantotto sedicenti egiziani, bengalesi e siriani sono stati soccorsi durante la notte dalla motovedetta Cp327 della guardia costiera che li ha portati al molo Favarolo di Lampedusa. Nel gruppo c'erano anche tre donne e cinque minorenni. Sarebbero partiti da Sabratah, in Libia, la sera di due giorni fa, pagando da 5 a 7 mila dollari a testa, con l'obiettivo di arrivare in Germania e Olanda. Prima di loro, soccorsi da una motovedetta di Frontex, sulla maggiore delle isole Pelagie, erano sbarcati 17 egiziani. I 115 migranti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, c'era un solo ospite. Ieri sera, su disposizione della prefettura di Agrigento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, sono stati trasferiti 110 migranti.Uno di loro, al momento dell'imbarco, ha accusato forti dolori al petto e il medico della Croce rossa italiana ha disposto il suo rientro all'hotspot.