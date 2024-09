Tennis giovanile, al via al Tc Palermo la fase nazionale dell'Under 16

Da domani, sui campi in terra rossa del Ct Palermo, una decina di giorni all'insegna del grande tennis giovanile nazionale e internazionale."Dieci giorni di ottimo tennis - sostiene Giorgio Lo Cascio, presidente del Ct Palermo - gustoso antipasto ai due campionati di serie A1 che ci accingiamo a disputare dal 6 ottobre".Il primo appuntamento, da domani a domenica, è la fase nazionale under 16 femminile by Italgas: la squadra del Ct Palermo, terzanella passata stagione, punta al tricolore, sfruttando il"fattore campo". Oltre alla formazione palermitana sono in lizza le campionesse in carica del Ct Parioli, Tc Genova, Stampa Sporting, Cs Plebiscito, Sc Sassuolo, Junior Arezzo e Accademia del Tennis Napoli. A difendere i colori del Ct Palermo (campione regionale e vincitore la scorsa settimana della fase di macro area sud) Elisabetta Allegra, Alessandra Fiorillo e la riberese Diletta D'Amico, giocatrici di classifica tra 2.5 e2.7. Completano la rosa Elisabetta Palmeri e Federica Amoroso.

Lunedì 23 settembre, invece, il via alle qualificazioni del torneo Itf J100 che quest'anno spegne 10 candeline. Due giorni dopo spazio ai i tabelloni principali, domenica 29 settembre le finali del singolare sul campo centrale intitolato ad Antonino Mercadante, indimenticato presidente del Ct Palermo. "Sarà una bella occasione - sottolinea Alessandro Chimirri direttore del torneo e capitano della locale squadra under 16 femminile - per vedere all'opera ragazzi e ragazze che tra qualche anno si affacceranno nel circuito professionistico. In passato ha partecipato anche Jannik Sinner". Ai nastri di partenza atleti provenienti da tutta Europa, da Usa, Brasile e Venezuela. Tra i siciliani ammessi di diritto nel main draw il mancino siracusano del Tc Match Ball Giovanni Conigliaro e la giocatrice del Ct Palermo Elisabetta Allegra. Entrambi gli appuntamenti sono stati illustrati stamattina, nei locali del club di viale del Fante. A svelare i dettagli Giorgio Lo Cascio, Alessandro Chimirri, Giovanni Mercadante, figlio di Antonino, in rappresentanza della Fitp Sicilia, il delegato provinciale Marcello Clemenza. Prima della conferenza un minuto di silenzio, in memoria di Totò Schillaci, calciatore simbolo d iItalia '90, scomparso prematuramente ieri.v