Atletica leggera, il Cus Catania vince il campionato assoluto su pista e guadagna la serie A

Dal Campo Scuola “Martelli” di Livorno arriva un eccellente risultato per il Cus Catania. Le atlete della sezione di Atletica leggera hanno vinto la Finale “A” Bronzo del Campionato di Società assoluto su pista, guadagnandosi così la promozione nella serie “A” Argento del prossimo anno.

Un risultato che premia il lavoro svolto con regolarità da un gruppo di atlete che ha fatto bene e che ha saputo distinguersi tra le migliori società italiane superando in classifica anche altri Centri universitari sportivi presenti. I 162 punti conquistati per la sommatoria delle vittorie e dei piazzamenti nelle singole competizioni dimostrano ulteriormente il valore delle atlete del Cus Catania.

Una due giorni vissuta fronteggiando alcune assenze dell’ultimo minuto, che hanno messo a dura prova la spedizione cusina; specie nell’organizzazione della staffetta che ha visto rivisitata la formazione base. Fondamentali sono state le sostituzioni. Presenze non secondarie e rivelatesi vincenti.

ECCELLENTI RISULTATI E OTTIMI PIAZZAMENTI

Già al secondo posto a chiusura della prima giornata di gare, il Cus Catania ha incrementato il primato in classifica nella seconda e ultima giornata.

Conquistano il primo posto Elisa Valenti nel salto triplo, ed Emmija Ivule nei 400 ostacoli.

Secondo piazzamento per Giorgia Prazza negli 800 e nei 1.500 metri, secondo posto anche per Patricija Jansone nel salto in alto, e per Auce Murniece nel getto del peso e nel lancio del disco.

Terza Alessia Carpinteri nei 200 mt (arrivata ai piedi del podio nei 100).

“Le ragazze dell’atletica ci hanno abituato ai grandi risultati. E anche quest’anno non sono state da meno - ha detto il presidente del Cus Luigi Mazzone -. Bravissime tutte, anche quelle che alla fine non hanno potuto gareggiare perché il risultato ottenuto oggi, corona il lavoro svolto da tutta la sezione nel corso della stagione. Una vittoria che, dopo i magnifici risultati ottenuti dalla nostra sezione neanche due anni fa, ci riporta a grandi livelli. La sezione di atletica è da sempre una delle punte di diamante del Cus Catania. Un plauso al lavoro svolto da tutti i tecnici, con il responsabile Nuccio Leonardi in prima linea, che hanno aiutato le ragazze nell’ottenimento della promozione”.

Aver vinto, con un punto di vantaggio sulle torinesi del Sisport Ssd e con otto sulle atlete del Cus Cagliari, inorgoglisce il responsabile della sezione di Atletica Leggera, Nuccio Leonardi.

“Le ragazze sono state eccezionali. Non si sono risparmiate - dice visibilmente emozionato Nuccio Leonardi -. Hanno dato il massimo e anche di più. Hanno meritato la promozione perché sono state una squadra in pista e non solo. Sono orgoglioso di tutte loro e del lavoro svolto con i tecnici Di Mulo, Aparo, Maiori, Kozica, Ragusa, Gervasi e Ilze che ringrazio. Un particolare ringraziamento va al presidente Luigi Mazzone che ci sprona e supporta continuamente, senza frenare la crescita del progetto. Una promozione importante, davanti a svariate rappresentative cusine del territorio italiano che ci consegna alla serie “A” Argento del prossimo anno”.