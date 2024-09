Piccoli vandali in azione a Portopalo: scempio e volgarità alle Anime Sante

"Quello che è accaduto ieri pomeriggio è un atto di inciviltà vergognoso. Alcuni ragazzini hanno compiuto un gesto ignobile e vile, sporcando la pavimentazione del Villaggio San Pietro e Paolo in zona Anime Sante, proprio sotto le statue, scrivendo con una “bomboletta” bestemmie e parole volgari sul marciapiede". Lo denuncia la sindaca di Portopalo, Rachele Rocca che aggiunge: "Vergognoso il gesto e soprattutto il silenzio e l’indifferenza degli altri presenti. In quella zona ogni sera si registrano mancanze di rispetto di ogni tipo: gare con i motorini, spazzatura di ogni tipo, bottiglie di vetro e uova lanciate nelle facciate dei residenti, spari di bombe, etc… I nostri ragazzi possono, anzi, devono frequentare tutti i luoghi del nostro paese, ma esigo rispetto nei confronti degli altri! Se qualcuno non lo sa, esistono le regole della buona convivenza civile. Il video verrà fornito alla Forze dell’Ordine, sporgendo denuncia per l’accaduto. sono certa che chi di competenza interverrà.

A tutti coloro che dicono: “cosa state facendo?”, Rispondo: quello che nessuno ha mai fatto. Quella zona in meno di un’anno è stata illuminata, curata, pulita, abbiamo installato dei dossi, abbiamo rimosso i sedili, e proprio in questi giorni sono state installate delle Trap Cam: certe cose non bisogna dirle per il piacere di farle sapere. A breve partirà il progetto video sorveglianza, con un importante finanziamento ottenuto per installare telecamere".