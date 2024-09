Riapre dopo 20 anni il nuovo mercato ittico di Siracusa: ci sarà ristorante

Tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo mercato ittico di Siracusa. A circa 20 anni dalla chiusura, l’infrastruttura tornerà a vivere dopo avere subito un profondo restauro edilizio ed essere stata dotata di impianti e attrezzature di ultima generazione e funzionali a una moderna gestione. Il taglio del nastro avverrà domani (26 settembre) alle ore 12,30. Interverranno il sindaco, Francesco Italia, il vice sindaco e assessore alle Attività produttive, Edy Bandiera, l'assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca, Salvatore Barbagallo, e il dirigente generale del Dipartimento regionale pesca mediterranea, Alberto Pulizzi. Parteciperanno i rappresentanti delle associazioni del mondo della pesca e varie figure istituzionali. L’annuncio dell’inaugurazione del nuovo mercato ittico in coincidenza Del G7 Agricoltura era stato dato dal vice sindaco Bandiera lo scorso luglio in consiglio comunale. La riqualificazione è stata finanziata per circa tre milioni di euro dalla Regione Siciliana con fondi Feamp dell’Unione Europea. La vendita del pescato, oltre che all’ingrosso, all’asta e al dettaglio, avverrà pure per via telematica in collegamento con i mercati italiani ed esteri. Inoltre sono stati acquistati ed installati impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione del pesce e per la produzione del ghiaccio. Al suo interno è stato realizzato uno spazio ristorante e bar.