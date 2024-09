Tennis, Alessandra Fiorillo ai quarti di finale del torneo di Palermo 'Mercadante'

Una maratona conclusasi nella tardissima serata di ieri ha caratterizzato la seconda giornata del 10° Torneo "Antonino Mercadante", prova ITF J100, in programma fino a domenica al Ct Palermo di viale del Fante.Tantissimi i match disputati, ieri, su sei campi del circolo, dopo la sospensione di mercoledì a causa del maltempo. Avanza ai quarti la giocatrice di casa Alessandra Fiorillo, fresca campionessa italiana under 16 a squadre, che ha sconfitto in successione la tedesca Sophie Triquart e la wild card dels ettore tecnico della Fitp Ginevra De Angelis del Tennis Tolentino, e adesso se la vedrà con l'americana Emma Wiesenfeld. Presente a Palermo, in rappresentanza del settore tecnico della Fitp, il milanese Marco Girardini.