Lilt e prevenzione, sfilata di moda di otto pazienti oncologiche ad Avola

E’ stata un vortice di emozioni, ieri sera, nel cortile della Sala Fratantonio nel Comune di Avola, “Donne per sempre”, la sfilata di moda con protagoniste 8 bellissime pazienti oncologiche, che hanno affrontato o stanno affrontando la loro sfida contro il carcinoma mammario, alcune vincendola già altre combattendo ancora la loro battaglia, con grande tenacia e fiducia, che insieme hanno voluto diffondere un messaggio di resilienza e speranza.

L’evento, da due anni, è promosso dall’Ambulatorio di Senologia della Lilt provinciale di Siracusa, diretto dal dottore Gianfranco Conti, che insieme alla moglie Barbara Garofalo, volontaria della Lega Italiana della lotta contro i tumori, hanno voluto offrire alle donne che condividono un simile percorso di malattia un momento di confronto gioioso, a dimostrazione che la bellezza femminile, che risiede principalmente nell’anima, sebbene messa a dura prova dal “male” riesce ad emergere anche in cattività, rinvigorendosi con energia positiva, davvero contagiosa.

Le otto modelle (Maria, Letizia, Lucia, Samira, Licia, Heidi, Susanna, Sara), pettinate e truccate dalle docenti e allieve della scuola dei Mestieri Ars di Avola, coordinate da Ketty Mazzullo che ha messo a disposizione gli abiti della sua boutique, sui brani musicali scelti in base alla loro personalità dall’intuitivo dj siracusano Lino Bottaro, hanno calcato la passerella come navigate professioniste, scatenando gli applausi del pubblico.

Sensibile alla tematica della prevenzione e della tutela della Salute la sindaca di Avola, Rossana Cannata, che oltre a prendere parola durante il dibattito scientifico che ha anticipato lo spettacolo, si è soffermata fino alla fine, nonostante gli impegni istituzionali di questi giorni, donando alle modelle speciali gli omaggi floreali.

Un talk informativo, con tre medici oncologi del territorio: Giovanni Trombatore, Paolo Tiralongo ed il radiologo Sebastiano Patanè.