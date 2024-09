Il Siracusa cala il tris al Sant'Agata: nel secondo tempo vince il caldo e la noia (FOTO)

Dura 40 minuti la sfida tra il Siracusa ed il Sant'Agata. E' finita con un 3 a 0 per gli azzurri. Un tris forse già scritto alla vigilia per la differenza tecnica ed individuale delle due formazioni in campo. Pochi gli spettatori sugli spalti, meno di duemila, con soli 8 supporters al seguito dei messinesi. A dominare per tutto l'arco del confronto è stato il caldo. Ancora estivo con più di 30 gradi sul rettangolo di gioco. Prima del fischio iniziale, l'attenzione è rivolta a Walter Zenga, in tribuna d'onore, al suo esordio come Club manager nel sodalizio siracusano. Incassa gli applausi del 'De Simone', poi tanti self con gli sportivi che lo assediano nell'intervallo tra il primo e secondo tempo. Poi la parola al campo. Parte bene il Siracusa che dopo 18 minuti sblocca il risultato. Convitto buca la porta del Sant'Agata con un tiro magistrale che si insacca alla sinistra dell'incolpevole Tchokokam. Qualche minuto prima il portiere del Sant'Agata aveva difeso la propria porta salvandosi con bravura. Il vantaggio del Siracusa è il preludio ad una goleada, che però non ci sarà, in quanto nella ripresa rientra in campo un Siracusa 'anonimo' senza voglia di dare spettacolo, nè tantomeno di fare gol.

Al 23' del primo parziale arriva il raddoppio grazie ad un bolide della distanza di Acquadro. Il Siracusa gioca sul velluto e trova il tempo per calare il tris alla formazione dell'ex Raciti. E' il bomber Mimmo Maggio prima di andare a riposo a bucare per la terza volta la porta del Sant'Agata. Nel secondo tempo è soltanto noia. Si mette in mostra Iovino autore di due strepitose parate. Turati prova a dare maggiore vigore al suo Siracusa mandando in campo Di Grazia, Sarao, Longo, Limonelli e Di Paolo. Non c'è alcun sussulto. la gara si chiude sul 3 a 0.

(Fotoservizio di Valentino Cilmi)