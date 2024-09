Il poeta modicano Domenico Pisana premiato in Svizzera per la raccolta “Profili di tempo e d’anima”

Il poeta modicano Domenico Pisana (presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica) è stato premiato per la recentissima raccolta poetica “Profili di tempo e d’anima” (OperaIncerta editore, Ragusa, 2024, pp. 136), epifania lirica che è salita sul podio della quarta edizione dell’importante Premio della Svizzera “Switzerland Literary Prize 2024”, nato per accomunare le popolazioni di tutto il mondo, condividere emozioni e valorizzare le culture linguistiche. A darne comunicazione al poeta e scrittore modicano è stato Roberto Sarra (presidente dell’Associazione Pegasus di Cattolica).

La giuria, presieduta da Daniela Quieti, e composta da Giovanni Ardemagni, Maria Grazia Scorza, Rita Coruzzi e Stefania Maestri, ha assegnato all’opera di Pisana il terzo posto. Il secondo posto è andato al libro di Totò Cascio “La Gloria e la prova” (prefazione di Giuseppe Tornatore e postfazione di Andrea Boccelli), e il primo posto al libro “I misteri della tazzina” di Sabrina Pieragostini e Flavio Vanetti.

La cerimonia di premiazione, cui hanno partecipato numerosissimi autori (tanti provenienti da Spagna, Inghilterra) per le diverse sezioni (poesia, narrativa saggistica, arte, giornalismo) si è tenuta a Massagno (Svizzera), sabato 28 settembre, presso Lux Art House.