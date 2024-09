San Giuseppe Jato, il sindaco: su libro di Brusca vicenda strumentalizzata

"Questa vicenda è stata strumentalizzata perché sono sicuro che coloro che hanno fatto dichiarazioni contro la presentazione del libro su Giovanni Brusca a San Giuseppe Jato non lo hanno letto e non conoscono l'autore, don Marcello Cozzi. Il libro non elogia Brusca e neanche lo riabilita. Brusca rimane quello che è. Ma ci sono alcuni passaggi che vanno divulgati nei luoghi in cui lui é cresciuto". Così il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, a proposito delle critiche sulla presentazione del libro 'Uno così. Giovanni Brusca si racconta' nel paese del Palermitano. "Noi facciamo antimafia e ritengo che l'antimafia unisca e non divida - aggiunge - Non penso, quindi, che né Libera né il centro Borsellino, dove verrà presentato il 18 ottobre, siano realtà che vogliano elogiare i delinquenti come Brusca. Non mi impressionano né i presidi che vogliono organizzare, né tanto meno il fatto che si vogliano rivolgere alle commissioni Antimafia regionale e nazionale. Ben volentieri aspetterei il loro orientamento, sempre ammesso che un fatto del genere possa essere preso in considerazione dalle autorevoli commissioni".