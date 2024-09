'Safety Days', 40 multe della Polstrada di Siracusa in una settimana

La campagna europea “Safety Days” consiste in una iniziativa che ha l’obiettivo di ridurre, in ambito europeo, il numero degli incidenti mortali portandoli a zero. Un obiettivo importante che informa interamente la quotidiana attività della Polizia Stradale e che vede impegnati i suoi operatori in autostrada e sulle arterie extra urbane. La settimana compresa tra il 16 ed il 22 settembre sono state quindi effettuate diverse attività, di carattere informativo ma anche di controllo, per sensibilizzare gli utenti della strada e contrastare i comportamenti più pericolosi come l’utilizzo del telefono cellulare alla guida, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e la guida in stato di alterazione conseguente all’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti. Nello specifico, a fronte di una trentina di posti di controllo effettuati nel Siracusano, sono state verificate le condizioni di sicurezza di 258 veicoli rilevando 227 violazioni al Codice della strada. Ben 40 sono state le sanzioni elevate nei confronti di utenti che utilizzavano lo smartphone alla guida, mentre le altre infrazioni hanno riguardato soprattutto la mancanza dell’utilizzo delle cinture di sicurezza. In totale sono stati decurtati 658 punti patente. I comportamenti maggiormente pericolosi si confermano proprio la distrazione alla guida, l’eccesso di velocità ed il mancato rispetto della precedenza: a fronte di tutto questo continua costante l’impegno della Polizia Stradale, impegno finalizzato al conseguimento dell’obiettivo “vittime zero