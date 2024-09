Pallanuoto donne, al via eliminatorie di Champions: Orizzonte Catania già qualificata

Scattano le coppe europee femminili di pallanuoto. Da giovedì 3 a domenica 6 ottobre c'è il turno di qualificazione alla Champions League 2024-2025. Cinque gironi con quattro squadre italiane in vasca: il Rapallo Pallanuoto ad Atene nel gruppo A, il Plebiscito Padova che ospita il concentramento C e che il 14 aprile al Centro Federale - Polo Natatorio "Bruno Bianchi" di Trieste ha conquistato l'Euro Cup battendo in finale 10-8 la Pallanuoto Trieste, la SIS Roma insieme alla Pallanuoto Trieste a Eger in Ungheria nel gruppo D. Si qualificano per la fase a gironi di Champions (26 ottobre-1 marzo) le prime due squadre di ciascun girone più la migliore terza. Sono già qualificate CN Mataro (ESP), Astralpool Sabadell (ESP) campione in carica, Olympiacos Piraeus (GRE) vice campione d'Europa, UVSE Budapest (HUN) e L'Ekipe Orizzonte Catania, campione d'Italia per la ventiquattresima volta e quinta consecutiva che nel suo palmares vanta 8 coppe dei campioni. Nella Final Four il 20 e 21 aprile a Barcellona: finale terzo posto Sant Andreu-Mataro 8-7 e finale primo posto Sabadell-Olympiacos 16-10.