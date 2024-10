Ventenne arrestato a Noto per violenza sessuale: gli abusi ad agosto

Agenti del Commissariato di Noto hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ventenne, cittadino italiano, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata poiché, nello scorso mese di agosto, profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa, avrebbe costretto la vittima a subire atti sessuali.

L’indagine che ha portato all’adozione della misura è stata realizzata attraverso riconoscimenti fotografici, analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e localizzazione nei luoghi dove erano stati commessi i reati.

In ragione degli inconfutabili elementi di reità raccolti nel corso delle investigazioni, il G.I.P. ha emesso nei confronti dell’uomo il provvedimento restrittivo della libertà personale della misura cautelare in carcere che veniva immediatamente eseguita dai poliziotti che, dopo le incombenze di rito, è stato arrestato.