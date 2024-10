Palermo, a Villa Trabia si presenta il libro di Eugenio Cardi "A Birobidžan io ci sono nato"

A Birobidžan io ci sono nato - Storia di un ebreo a metà nella prima Israele”, in libreria dallo scorso 16 settembre, di Eugenio Cardi, sarà presentato il 4 ottobre, alle 16, nella biblioteca comunale di Villa Trabia, in via Antonio Salinas 3, a Palermo. Il libro, pubblicato da Santelli Editore, è distribuito da Messaggerie Libri. Prefazione di Gisella Ruccia, videoproducer de “Il Fatto Quotidiano”. Alla presentazione interverranno l'autore e la dirigente scolastica Lucia Ievolella. L'appuntamento culturale è organizzato in collaborazione con la Libreria TanteStorie di Palermo.

Eugenio Cardi, autore di numerosi romanzi e racconti pubblicati sia nel tradizionale formato cartaceo che in formato digitale (Ebook), sia in Italia che all’estero, è laureato in Scienze Politiche (indirizzo politico-sociale) all’Università degli Studi di Perugia e ha un lungo trascorso in ambito associazionistico e volontaristico, in particolare nei settori carceri, immigrazione e minori in difficoltà. E’ autore tra l’altro del romanzo di denuncia sociale contro l’abuso sessuale infantile “Irene F. Diario di una borderline”.